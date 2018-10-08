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أخبار العالم

الصين تكشف عن مصير رئيس الأنتربول المختفي داخل أراضيها

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت الصين عن مصير رئيس الأنتربول الذي دخل أراضيها واختفى.

وبحسب وزارة الأمن العامة الصينية، فإن رئيس منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول"، مينج هونج وي، رهن التحقيق في قضية رشوة وجرائم أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن لجنة الرقابة الوطنية الصينية التابعة لوزارة الأمن العام الصينية تحقق مع مينج هونج وي، نائب وزير الأمن العام، للاشتباه في تورطه في انتهاكات للقانون، بحسب بيان رسمي.

ولم تشير الوكالة إلى الصفة العملية الأخرى لـ مينج هونج وي، كونه رئيس الأنتربول.

ووفق البيان، ترأس وزير الأمن العام الصيني، تشاو كه تشي، اجتماعًا، اليوم، مع مسؤولين كبار من لجنة الحزب الحاكم بالوزارة، لمناقشة قضية مينج، الذي تقدم باستقالته من رئاسة الأنتربول، أمس الأحد.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت فتح تحقيق حول اختفاء مينج بعد وصوله للصين في 29 سبتمبر الماضي، عقب بلاغ مقدم من زوجته.

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