الاتحاد من أجل المتوسط..من مبادرة مصرية فرنسية لتعاون إقليمي بين ضفتي البحر الأبيض.. عشر سنوات مرت واجتماع لوزراء الخارجية الأعضاء لتقييم الأداء

"الاتحاد من أجل المتوسط":

- تم تأسيسه بمبادرة مصرية فرنسية مشتركة فى يوليو 2008

- يضم 43 دولة من بينها مصر

- وزير الخارجية يشارك في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد لتقييم أدائه





يحتفل تجمع "الاتحاد من أجل المتوسط" هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشائه بمبادرة مصرية فرنسية مشتركة فى يوليو 2008 كمنظمة حكومية خلفًا لعملية برشلونة التي أطلقت عام ١٩٩٥.





ويضم الاتحاد ٤٣ دولةً، من ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي علاوةً على دول شرق وجنوب البحر المتوسط، وذلك بهدف تحقيق المصالح المتبادلة على كافة الأصعدة ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة الأورو-متوسطية، وبصفة خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط وتنشيط الحوار الثقافي والحضاري بين الدول الأعضاء.





ويشارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط المقرر انعقاده في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي يستضيفه "جوزيف بوريل" وزير الخارجية الإسباني وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية "فيديريكا موجيريني".





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدى الإقليمي الثالث سيجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد لتقييم أدائه منذ تأسيسه عام 2008، فضلًا عن مناقشة العمل المستقبلي للاتحاد في ظل التحديات والفرص الراهنة، لافتا إلى أن الوزير شكري سيلقي كلمة أمام المنتدى تتناول رؤية مصر نحو سبل إثراء آفاق التعاون بين ضفتيّ المتوسط في ظل التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى كيفية تعظيم دور الاتحاد من أجل تدعيم التعاون والتكامل الإقليمييّن.





وأضاف حافظ، أنه من المقرر أن يعقد شكري عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش فعاليات المنتدى، والتي ستتضمن لقاء مع وزير الخارجية الإسباني لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وعقد شكري، مساء أمس الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا لوزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي تستضيفه المدينة الإسبانية برشلونة، وذلك في ضوء أن مصر تُعد منسق المجموعة العربية في الاتحاد.



