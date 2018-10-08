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برلمان

برلمانية تطالب المجلس بمناقشة مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:43 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
أحمد أيمن
طالبت النائبة فايقة فهيم، مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في أكثر من خطاب ومناسبة إلى ضرورة إنجاز البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير رسمي.

وأكدت فهيم في تصريحات له، أنها تقدمت بهذا القانون منذ أكثر من عامين، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الأن، موضحة أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال في خزينة الدولة.

وأضافت النائبة أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءًا ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبي لعمل نظام محاسبي جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى.

وطالبت فايقة فهيم، البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مسيرة الرئيس السيسي فيما طلبه.

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