المصريون يدعمون العملية العسكرية في سيناء بعد بيان الجيش عبر تويتر

تحول موقع "تويتر" خلال دقائق من إصدار بيان القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ28 الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، إلى ساحة تضامن ودعم من المصريين لجيشهم من خلال تغريدات تحث أبناء الجيش على استكمال مهمتهم.





وأدخلت المعلومات التي جاءت في البيان الحماس في قلوب رواد "تويتر"، الذين دشنوا هاشتجين جديدين يحملان اسم #القوات_المسلحة، #سينا، وغردوا من خلالهما متناولين أجزاء من اليبان بينما وجه بعضهم الدعوات لأبناء القوات المسلحة.





وصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ28 الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، حين أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عنها عدد من النتائج، منها أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية وعربتي دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عددٍ من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربى تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.



