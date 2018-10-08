محافظ بورسعيد يتفقد مدارس بورفؤاد فى افتتاح الاسبوع الثالث للدراسة.. صور

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاسبوع الثالث للعام الدراسى الجديد 2018 – 2019 بجولة تفقديه بمدارس مدينة بورفؤاد زار خلالها مدرستى الخلفاء الراشدين الاعداديه بنين ، و23 ديسمبر الابتدائيه.



واطمأن المحافظ على كافة الاوضاع الاداريه وسير العمليه التعليميه بالمدرستين.



وحاور الطلاب فى جميع القضايا التعليميه المثاره مع بدايات العام الدراسى مستعرضا مجهودات المحافظه لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصيه ومساعدة كافة عناصر المنظومة التعليميه على الاعتماد على المدرسه فى التحصيل والتعلم.



وتمنى محافظ بورسعيد لطلاب ومعلمى المدرستين التوفيق والنجاح بالعام الجديد مجددا التزام المحافظه بتوفير كافة الامكانيات والاجواء المطلوبه لدفع العمليه التعليميه بجميع مدارس المحافظه.