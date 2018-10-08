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أخبار البلد

شاهد.. برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة وموعد العرض

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
أمل مجدى
أعلنت قناة الحياة موعد ظهور الإعلامي توفيق عكاشة، على شاشتها من خلال برنامج جديد، بعد تعاقده مع القناة مؤخرا، وذلك من خلال برومو البرنامج.

وتقرر عرض أولى حلقات برنامج "مصر اليوم" يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري في الثامنة مساء.

وتعاقد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، مع الإعلامي توفيق عكاشة لتقديم برنامج على الحياة لمدة 3 سنوات.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام صورة تجمعه بتوفيق عكاشة ورجل الأعمال ياسر سليم، ليعلن عن تعاقدهم معه معلقًا عليها: "دكتور توفيق عكاشة يتعاقد مع قناة الحياة لمدة 3 سنوات".

‏https://youtu.be/Ve0_HYJ1pNg

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