أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

يشهد الآن محيط وزارة التربية والتعليم ، ترديد العديد من الهتافات من جانب أولياء الأمور المحتجين على إلغاء المستوى الرفيع لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في نظام التعليم الجديد.



ومن أبرز الهتافات التي يتم ترديدها الآن : «" ياوزير فينك فين ..حق ولادنا بينا وبينك .. ويا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير و ويا وزير يا وزير 1 % اهم " رافضين الرحيل من أمام الوزارة حتى تحقيق مطالبهم .



ومن جانبها استعانت الوزارة بقوات من وزارة الداخلية لتأمين مداخل الوزارة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية ، حيث يتواجد حاليًا أفراد الشرطة النسائية وسط الأمهات المحتجات.

