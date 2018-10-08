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تعليم

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
منار نور
يشهد الآن محيط وزارة التربية والتعليم ، ترديد العديد من الهتافات من جانب أولياء الأمور المحتجين على إلغاء المستوى الرفيع لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

ومن أبرز الهتافات التي يتم ترديدها الآن : «" ياوزير فينك فين ..حق ولادنا بينا وبينك .. ويا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير و ويا وزير يا وزير 1 % اهم " رافضين الرحيل من أمام الوزارة حتى تحقيق مطالبهم .

ومن جانبها استعانت الوزارة بقوات من وزارة الداخلية لتأمين مداخل الوزارة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية ، حيث يتواجد حاليًا أفراد الشرطة النسائية وسط الأمهات المحتجات.
أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور
أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور
أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور
أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور
أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

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