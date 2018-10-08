بدء أعمال اجتماع اللجنة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،اليوم، أعمال الاجتماع الـــ (٦٤) للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية.



وتناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام حسب جدول أعمالها عدد من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصاديةً والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتحضير لمؤتمر الإسكان العربي والمنتدى الوزاري للإسكان والتنمية الحضارية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير.



كما يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ العالمية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية، والتعاون مع المنظمات العربية، والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، ودعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان.