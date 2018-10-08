وكيل تعليم القليوبية يفتتح البطولة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة

افتتح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه عاطف سلامة وكيل المديرية والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات البطولة الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة والتى تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إن البطولة تنطلق يوم 8 أكتوبر الجاري، وتتضمن ألعاب القوى وكرة القدم الخماسى والسباحة والسلة وتنس الطاولة تحت إشراف فريق من المتخصصين بإدارة التربية الخاصة.



ونوه بأن البطولة تأتى فى إطار تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2019 عاما للتعليم فى مصر وتوجيهاته وتوجيهات الدكتور طارق شوقى بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة، وإبراز قدراتهم ومواهبهم وتنمية أفكارهم ودمجهم بشكل حقيقى فى المجتمع وتكريم المتميزين منهم وإثراء المجتمع بهم.



من ناحية أخرى، نظمت مدرسة الشبان المسلمين الخاصة ببنها احتفالية بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.



وقدم طلاب المدرسة خلال الاحتفالية مجموعة من العروض الرياضية التي صورت ملحمة النصر وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تقهر وتهزم جيش العدو الغاشم كما قدم الطلاب مجموعة من الفقرات الشعرية والأغاني الوطنية التي تظهر مدي حبهم وولائهم لقواتنا المسلحة.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الاحتفال يهدف إلى إحياء روح أكتوبر العظيم ويرسخ قيم الانتماء لدى طلابنا عن طريق التعرف على البطولات المجهولة لعدد من أبطالنا الذين خاضوا حربا غيرت وجه التاريخ العسكرى للعالم بأسره.

