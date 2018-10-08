ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يفتتح البطولة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
افتتح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه عاطف سلامة وكيل المديرية والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات البطولة الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة والتى تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إن البطولة تنطلق يوم 8 أكتوبر الجاري، وتتضمن ألعاب القوى وكرة القدم الخماسى والسباحة والسلة وتنس الطاولة تحت إشراف فريق من المتخصصين بإدارة التربية الخاصة.

ونوه بأن البطولة تأتى فى إطار تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2019 عاما للتعليم فى مصر وتوجيهاته وتوجيهات الدكتور طارق شوقى بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة، وإبراز قدراتهم ومواهبهم وتنمية أفكارهم ودمجهم بشكل حقيقى فى المجتمع وتكريم المتميزين منهم وإثراء المجتمع بهم.

من ناحية أخرى، نظمت مدرسة الشبان المسلمين الخاصة ببنها احتفالية بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.

وقدم طلاب المدرسة خلال الاحتفالية مجموعة من العروض الرياضية التي صورت ملحمة النصر وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تقهر وتهزم جيش العدو الغاشم كما قدم الطلاب مجموعة من الفقرات الشعرية والأغاني الوطنية التي تظهر مدي حبهم وولائهم لقواتنا المسلحة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الاحتفال يهدف إلى إحياء روح أكتوبر العظيم ويرسخ قيم الانتماء لدى طلابنا عن طريق التعرف على البطولات المجهولة لعدد من أبطالنا الذين خاضوا حربا غيرت وجه التاريخ العسكرى للعالم بأسره.

ترشيحاتنا

نجل العاهل السعودي يكشف عن موقف جمع والده بمعلمه

اكسترا نيوز: سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا

بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

الداخلية: سقوط عصابة لتزوير الدولارات يتزعمها طبيب تخدير.. صور

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا في سيناء .. فيديو

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

الرقابة الإدارية تساهم في ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة وتوفير 2000 فرصة عمل خلال سبتمبر

احذر من رسالة احتيالية عبر فيسبوك تعرف عليها.. صور

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

وفاة الممثلة السورية دينا هارون عن عمر 44 عاما

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بـ هنا شيحة بهذه الطريقة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة الثامنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فيديو

ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو
مايا مرسي: لأني أب يهدف لإظهار دور الآباء على مستوى العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟