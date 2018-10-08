ضبط رئيس مجلس إدارة شركة هارب من 155 حكما قضائيا

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه هارب من 155 حكما قضائيا.





توصلت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إلى محل هروب المحكوم عليه "أشرف . م . ز – مواليد 1974 – رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار- ومقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة"، صادر ضده 155 حكما فى قضايا شيكات، وسرقة تيار كهربائي بلغ إجمالي العقوبات فيها 53 سنة حبس وغرامات قدرها 490 ألف جنيه وكفالات قدرها 53 ألف جنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة.



