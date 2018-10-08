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حوادث

ضبط رئيس مجلس إدارة شركة هارب من 155 حكما قضائيا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:07 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه هارب من 155 حكما قضائيا.

توصلت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إلى محل هروب المحكوم عليه "أشرف . م . ز – مواليد 1974 – رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار- ومقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة"، صادر ضده 155 حكما فى قضايا شيكات، وسرقة تيار كهربائي بلغ إجمالي العقوبات فيها 53 سنة حبس وغرامات قدرها 490 ألف جنيه وكفالات قدرها 53 ألف جنية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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