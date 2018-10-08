زراعة المنوفية تشارك في فعاليات مؤتمر دولي لعلوم المحاصيل بجامعة عين شمس

شاركت كلية الزراعة جامعة المنوفية، بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه بالجيزة في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلوم المحاصيل بجامعة عين شمس.



حضر المؤتمر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ، والدكتور أحمد جلال عميد زراعة عين شمس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والباحثين المهتمين بالمجال الزراعي.



وشاركت كلية الزراعة جامعة المنوفية بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه بالجيزة ببحثا هاما حول تأثير إضافة أنواع مختلفة من شاي الكمبوست المنتج من مصادر مختلفة من المخلفات الزراعية على الانبات وتكوين العقد الجذرية والصفات المورفولوجية والمحصولية لصنفين من العدس.



وأوضح الدكتور أسامه على محمد أستاذ المحاصيل المساعد بكلية الزراعة جامعة المنوفية، أن البحث يهدف إلى تعظيم الإستفادة من المخلفات النباتية (مصاص القصب ، سيقان القطن ، قش الأرز) وتحويلها إلى كمبوست يتم تدريجه إلى درجات مختلفة على أساس حجم حبيبات الكمبوست المنتج (بدون تدريج – خشن نسبيا – ناعم) لتحضير شاى الكمبوست (مستخلص الكمبوست) بمواصفات كيميائية وحيوية خاصة.



وأشار الدكتور ياسر الطحلاوى الباحث بمعهد بحوث الأراضى والمياه بالجيزة، إلى أن كمية المخلفات النباتية تصل سنويا إلى 39 مليون طن ولكن لا يتم الإستفادة منها إلا بنسبة قليلة فى تغذية الحيوانات وصناعة الأسمدة العضوية مؤكدًا بأن الزراعة العضوية تعد خيار بديلا للزراعة التقليدية لتحقيق محصول أفضل كمًا ونوعأ علاوة على تحسين الخواص الحيوية واللاحيوية للأراضى الزراعية.



من جهته، أشار الدكتور شبل عبد الجواد الباحث بمعهد بحوث الأراضى والمياه بالجيزة إلى أهمية استخدام شاي الكمبوست في الزراعة التقليدية والعضوية حيث يعزز من نمو وإنتاجية النباتات سواء عند تطبيقه في منطقة إنتشار الجذر أو الإضافة الورقية له خلال فترة النمو الخضرى للنبات مما يحقق زيادة فى العائد الإقتصادى.



وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثين، أكد الدكتور أسامه على محمد أستاذ المحاصيل المساعد بكلية الزراعة جامعة المنوفية، إلى وجود إختلاف فى استجابة أصناف العدس لإضافة أنواع شاى الكمبوست المختلفة حيث أظهرت نتائج البحث تفوق صنف العدس جيزة 4 المعامل بشاى الكمبوست الناتج من كمبوست سيقان القطن أو قش الأرز ذو حجم الحبيبات الناعم (0.6-1 مم) فى تحقيق أعلى قيم لصفات تكوين العقد الجذرية ونشاطها ، للصفات المورفولوجية والمحصولية للعدس ، مما يشير إلى أهمية اجراء المزيد من الدراسات حول تدريج الكمبوست المنتج من مصادر مختلفة إعتمادًا على حجم الحبيبات لإنتاج شاى كمبوست بمواصفات خاصة يتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة.