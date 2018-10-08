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اقتصاد

معضلة الضريبة العقارية في مصر ندوة بمركز الدراسات الاقتصادية.. غدا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
آية الجارحي
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان "معضلة الضريبة العقارية في مصر: تحليل اقتصادي واجتماعي"، بمقر المركز.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية؛ والمهندس محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب المصري؛ ومحمود جاب الله أبو المجد، المستشار الضريبي بمؤسسة مازارس مصطفى شوقي؛ والدكتور خالد درباله، استشاري وخبير نظم المعلومات.

جدير بالذكر، أن الضريبة العقارية تشكل أحد الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة حاليا والتي جرى عليها كثير من المناقشات حتى صدر بها قانون، ولكن نظرا لوجود مشكلات في تطبيق القانون هناك عدة جهود لمراجعته.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن الهدف من الندوة هو إجراء مناقشة موضوعية من منظور اقتصادي واجتماعي حول الضريبة، وخاصة للبنود الأكثر إثارة للجدل والمتعلقة بفرض الضريبة على الأنشطة الإنتاجية مثل المصانع، والضريبة على العقارات السكنية.

ومن المقرر أن يتخلل الندوة عرض تقديمي لشرح المنظومة في مصر وتحليل الوضع الراهن، مع استعراض تجارب الدول الأخرى في تطبيق الضريبة العقارية، وطرح بعض التوصيات للتطبيق السليم لها.

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