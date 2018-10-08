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محافظات

وزيرة الصحة تتفقد نقطة مسح فيروس سي بسان ستيفانو ..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:34 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئاسة للقضاء على فيروس سى" ١٠٠ مليون صحة " و المقامة بمركز صحة سان استيفانو بنطاق حي شرق، والتي انطلقت بالإسكندرية في الأول من أكتوبر الجاري وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ والأمراض غير السارية.

قالت زايد للمواطنين المشاركين فى المبادرة " عرفوا أبناءكم الأكبر من ١٨ سنة بالمبادرة وحثوهم على المشاركة للاطمئنان على صحتهم فهذه فرصة جيدة للعلاج.

وخلال الجولة التفقدية، استفسر المحافظ والوزيرة من مدخلى البيانات عن عدد الحالات التي جاءت للتحليل اليوم وعن مدى إقبال المواطنين على المبادرة خلال الأيام الماضية وعن تخصصات الأطباء المتواجدين في المبادرة، وتأكد من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأشاد المواطنون المتواجدون في المركز بالمبادرة ، قائلين للوزيرة:" انقلي شكرنا للرئيس لأنه يساعدنا على الاهتمام بصحتنا".
وزيرة الصحة تتفقد نقطة مسح فيروس سي بسان ستيفانو ..صور
وزيرة الصحة تتفقد نقطة مسح فيروس سي بسان ستيفانو ..صور
وزيرة الصحة تتفقد نقطة مسح فيروس سي بسان ستيفانو ..صور
وزيرة الصحة تتفقد نقطة مسح فيروس سي بسان ستيفانو ..صور
وزيرة الصحة تتفقد نقطة مسح فيروس سي بسان ستيفانو ..صور

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