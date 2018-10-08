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ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تواصل قوات إنفاذ القانون لليوم الخامس على التوالي مهمتها في تنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحقيقا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية

وأوضح بيان، اليوم الاثنين، أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات، حيث تمكنت من إزالة نحو 1،1 مليون متر مربع تعديات بناء، ففي القاهرة تمكنت من إزالة 185 ألف متر تعديات بناء، وفي دمياط تمت إزالة 157 الف متر مربع، وفي الغربية تمت إزالة 46 ألف متر مربع.

فى السويس تمت إوزالة تعديات على 223 الف متر مربع، وفى المنيا تمت إزالة 102 الف متر مربع، كما تمت إزالة 65 الف متر مربع فى الدقهلية ، و65 الف متر مربع فى القليوبية، و35 ألف متر مربع فى الإسكندرية.

وفى قنا تمت إزالة 27 الف متر مربع، وفى الأقصر تمت إزالة 23 الف متر مربع، وفى أسوان تمت إزالة 23 الف متر مربع،
وفى كفر الشيخ تمت إزالة تعديات على 20 الف متر مربع، كما تم إزالة 14 الف متر مربع فى الفيوم، و14 الف متر مربع فى بورسعيد، و13 الف متر مربع فى مطروح.

وفى سوهاج تمت إزالة 11 الاف متر مربع، وفى المنوفية تمت إزالة تعديات على 13 الف متر مربع، وفى بنى سويف تمت إزالة 18 الف متر مربع، وفى الشرقية تمت إزالة 12 الف متر مربع.

وفى التعديات على الأراضى الزراعية بلغت المساحات التى تمت إزالة التعديات عليها الى عشرة الاف و122 فدان، فقد حققت الجيزة إزالة 5300 فدان زراعى ، وازالة بنى سويف تعديات على 1400 فدان، وفى قنا تمت إزالة تعديات على 1260 فدان،
وفى الشرقية تمت إزالة تعديات على 643 فدانا، وفى الاسماعيلية تمت ازالة تعديات على 710 افدنة، وفى الفيوم تمت إزالة 277 فدانا، وفى الوادى الجديد تمت إزالة 338 فدانا، وفى أسيوط تمت إزالة 69 فدانا، وف المنيا تمت إزالة 52 فدانا تعديات، وفى السويس تمت إزالة 38 فدانا.

وتواصل قوات انفاذ القانون مهامها طبقا لتوجيهات اللجنة العليا التى تؤكد على اتخاذ اجراءات حاسمة ضد التعديات وعدم السماح باستمرار هذه الظاهرة .

وفى الوقت نفسه تعمل لجان التقنين فى المحافظات على الانتهاء من عمليات الفحص والمعاينة للانتهاء من إجراءات التقنين للجادين الذين تتوافر لهم الشروط القانونية.
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس
ننشر قائمة نتائج الموجة 11 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في يومها الخامس

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