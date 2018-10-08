الوكيل: اجتماع الوفد الليبى خطوة لإعادة العلاقات بين البلدين لقوتها

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اجتماعات وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة ليبيا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، غدا الثلاثاء ، يمثل خطوة نحو إعادة العلاقات المصرية الليبية بشكل قوى خلال الفترة القادمة ، خاصة وأن مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية اقتصادية ، وتحتاج إلى زيادة التبادل التجارى ، حيث ان حجم التجارة بين البلدين زهيدة ولا تليق بالعلاقات المشتركة .



وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع غدا توقيع اتفاقيات تبادل الخبرات، والتنسيق لعملية إعادة إعمار ليبيا ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة تدشين خط جديد للنقل البري عبر منفذ السلوم وهو المعبر البري الوحيد لحركة التجارة بين البلدين.



ولفت إلى أنه من ضمن معوقات التبادل التجارى بين مصر وليبيا تشدد الجانب الليبي فى تطبيق المواصفات القياسية، واستخدام أسلوب تراخيص الاستيراد في إطار الموازنات السنوية من حيث النوع والقيمة لكل سلعة، حيث يتم تحديد أنواع وقيم المنتجات التى يتم سوف استيرادها فى إطار الموازنة الليبية السنوية، وذلك بغرض الحد من حجم الواردات ، ورفض السلطات الجمركية الليبية لبعض شهادات المنشأ المصاحبة للاجهزة الكهربائية رغم استيفائها للبيانات وفقا لاتفاقية التجارة الحرة العربية.