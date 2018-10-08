وكيل كهرباء الأقصر يتابع أعمال رفع تعارض خطوط الجهد المتوسط.. صور

تفقد المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم الإثنين، وبرفقته مسئولي القطاع ورئيس شبكة كهرباء غرب الأقصر، عملية رفع تعارض خطوط الجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكانية بمنطقة الحدادين بالضبعية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.



واطمأن "محمد"، علي سير العمل بالموقع، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعمول بها وأن يتم الانتهاء من أعمال التنفيذ طبقًا للمواعيد المحددة لها.



يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع تعارضات خطوط الجهد المتوسط التي تمثل خطورة على المواطنين والمارة أعلى الكتل السكانية واستبدالها بكابلات أرضية للعام المالي 2018 / 2019، حسب التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والهندسات المختصة والوحدات المحلية والتي قامت بتحديد المناطق الأكثر خطورة.