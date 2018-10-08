زايد تتفقد مبادرة فيروس سى بالإسكندرية..ومواطنة لوزيرة الصحة: اشكري لنا الريس..صور

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، يرافقها، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة" بمستشفى حميات الاسكندرية، ووحدة صحة سان ستيفانو، والعيادات المتنقلة بقلعة قايتباى، فى إطار متابعة عمل المبادرة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة تفقدت النظام الإلكترونى للتسجيل الخاص بالمبادرة، للتأكد من تسجيل كافة المترددين، كما راجعت مخزون الكواشف الخاص بالمسح، وتأكدت من توافره بشكل جيد، فضلا عن توافر الأدوية الخاصة بالعلاج.



وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، راجعت دورة العمل بنقاط المسح، وشددت على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال عملية المسح، مشيرا إلى أن الوزيرة استمعت لملاحظات واقتراحات المواطنين ووجهت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتنفيذ تلك الاقتراحات التى من شأنها سرعة تقديم الخدمة الطبية.



وفي سياق متصل، استوقفت إحدى المواطنات وزيرة الصحة بوحدة صحة سان ستيفانو، وأعربت عن سعادتها بتلك المبادرة التى أسعدت جموع الشعب المصري، قائلة لها: " اشكري لنا الريس".