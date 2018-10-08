ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

قروض مشروعك تتخطى 400 مليون جنيه ببنى سويف أبرز أخبار المحافظات.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة الغربية: قيادات بالمحافظة يشهدون الإحتفال بعيدها القومي
محافظة سوهاج: قوات الأمن تؤمن تنفيذ 56 حالة تعد على الأراضى الزراعة
محافظة الوادى الجديد: البدء فى تنفيذ حزام آمن بقرية الراشدة لمنع وصول الحرائق للمنازل 
محافظة بنى سويف: قروض مشروعك تخطت حاجز الـ 400 مليون جنيه
محافظة جنوب سيناء: توزيع 156 وحدة من الإسكان الإجتماعى بشرم الشيخ إحتفالًا بنصر أكتوبر
محافظة أسوان: المحافظ يحيل المسئولين عن إندلاع حريق سلوا للتحقيق

ترشيحاتنا

كاتب كويتي: الرئيس السيسي يقود عبورا ثانيا فى سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

هجوم ناري من إبراهيم سعيد على كارتيرون بعد هزيمة الأهلي أمام الاتحاد

تعرف على موقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات.. فيديو

بعد محاكمة استمرت 4 أعوام..اتهام فرنسيين بسرقة طعام من مقلب قمامة

احذر من رسالة احتيالية عبر فيسبوك تعرف عليها.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

أوله شرط آخره نور.. فتاة تضع قائمة ممنوعات لحبيبها

شاهد.. يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. أكبر من ملعب كرة قدم

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف تطور إطلالات روبي

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الحميات بالإسكندرية لمتابعة مبادرة 100 مليون صحة

فيديو

كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة..فيديو
لافروف: حريصون على تنشيط العلاقات بين موسكو وبروكسل..فيديو
برلماني: هناك مقاومة ضد نظام التعليم الجديد.. فيديو
عمرها 800 عام.. شالي مدينة الملح والطين.. فيديو
خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي تخطى حاجز الـ45 مليار دولار..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟