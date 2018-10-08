قروض مشروعك تتخطى 400 مليون جنيه ببنى سويف أبرز أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



محافظة الغربية: قيادات بالمحافظة يشهدون الإحتفال بعيدها القومي

محافظة سوهاج: قوات الأمن تؤمن تنفيذ 56 حالة تعد على الأراضى الزراعة

محافظة الوادى الجديد: البدء فى تنفيذ حزام آمن بقرية الراشدة لمنع وصول الحرائق للمنازل

محافظة بنى سويف: قروض مشروعك تخطت حاجز الـ 400 مليون جنيه

محافظة جنوب سيناء: توزيع 156 وحدة من الإسكان الإجتماعى بشرم الشيخ إحتفالًا بنصر أكتوبر

محافظة أسوان: المحافظ يحيل المسئولين عن إندلاع حريق سلوا للتحقيق

