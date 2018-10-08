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بين الناس

تراكم القمامة ومياه المجاري بمدخل مستشفى حميات البحيرة.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
وسام مختار
شهد مدخل مستشفى حميات البحيرة، تراكم أكوام القمامة ومياه المجارى والحيوانات الميتة، الأمر الذى تسبب في استياء عدد كبير من الأهالي بسبب الرائحة الكريهة المنتشرة بالمنطقة.

وطالب الأهالي من وزارتي الصحة والتنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتدخل لحل المشكلة بسبب تعنت رؤساء الأحياء وعدم الاستجابة للاهالى، مناشدين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحث حالة تردي المستشفى التى تزيد من أمراض سكان المنطقة.

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