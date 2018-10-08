تراكم القمامة ومياه المجاري بمدخل مستشفى حميات البحيرة.. صور

شهد مدخل مستشفى حميات البحيرة، تراكم أكوام القمامة ومياه المجارى والحيوانات الميتة، الأمر الذى تسبب في استياء عدد كبير من الأهالي بسبب الرائحة الكريهة المنتشرة بالمنطقة.



وطالب الأهالي من وزارتي الصحة والتنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتدخل لحل المشكلة بسبب تعنت رؤساء الأحياء وعدم الاستجابة للاهالى، مناشدين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحث حالة تردي المستشفى التى تزيد من أمراض سكان المنطقة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

