ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

وفاة محامى الأزهر أثناء مرافعته فى إحدى القضايا بمجلس الدولة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:22 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
محمد زهير
لفظ محمد أحمد عبد الباسط محامى مشيخة الأزهر ، أنفاسه الأخيرة، صباح يوم الاثنين داخل القاعة بمحكمة مجلس الدولة بالدقى ، لتأثره بأزمة قلبية مفاجئة.

حدثت الواقعة أثناء مرافعته في إحدى القضايا التي تخص مشيخة الأزهر امام الدائرة الثانية بالإدارية العليا فحص بمجلس الدولة ، ووصلت سيارة إسعاف لمقر مجلس الدولة وقامت بنقل جثمان المحامي لمستشفى ٦ أكتوبر بالدقى ، وسط تأمين كامل لمقر المجلس. 

ترشيحاتنا

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا وضبط طائرة بدون طيار بسيناء.. إحباط تهريب 2329 فرد هجرة غير شرعية ..وتدمير 28 سيارة قبل اختراق الحدود الغربية..فيديو

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

استياء داخل الأهلي بسبب تسريب خبر التفاوض مع مدافع كوم حمادة

الإسكان: جار الاستعلام عن 6000 حاجز لشقق الإعلان الثامن بمايو

شاهد.. برومو برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة وموعد العرض

الزمالك يحدد 40 ألف جنيه مكافأة لمواجهة السوبر المحلي

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

اكسترا نيوز: سقوط الإرهابى هشام عشماوى خلال عملية أمنية بليبيا

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

وثيقة جديدة تزعم تورط رونالدو في اتهامه بالاغتصاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف تطور إطلالات روبي

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الحميات بالإسكندرية لمتابعة مبادرة 100 مليون صحة

فيديو

كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة..فيديو
لافروف: حريصون على تنشيط العلاقات بين موسكو وبروكسل..فيديو
برلماني: هناك مقاومة ضد نظام التعليم الجديد.. فيديو
عمرها 800 عام.. شالي مدينة الملح والطين.. فيديو
خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي تخطى حاجز الـ45 مليار دولار..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟