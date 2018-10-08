وفاة محامى الأزهر أثناء مرافعته فى إحدى القضايا بمجلس الدولة

لفظ محمد أحمد عبد الباسط محامى مشيخة الأزهر ، أنفاسه الأخيرة، صباح يوم الاثنين داخل القاعة بمحكمة مجلس الدولة بالدقى ، لتأثره بأزمة قلبية مفاجئة.



حدثت الواقعة أثناء مرافعته في إحدى القضايا التي تخص مشيخة الأزهر امام الدائرة الثانية بالإدارية العليا فحص بمجلس الدولة ، ووصلت سيارة إسعاف لمقر مجلس الدولة وقامت بنقل جثمان المحامي لمستشفى ٦ أكتوبر بالدقى ، وسط تأمين كامل لمقر المجلس.

