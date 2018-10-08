صبور: صادراتنا من مواد البناء تستحوذ على 40% من إجمالى السلع للسوق الليبى

أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، أن السوق الليبى سوق واعد، وهناك حركة تجارية بين مصر وليبيا تعتمد عليها البلدين بشكل كبير، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الانتخابات الليبية خلال ديسمبر المقبل لدخول مصر فى إعادة إعمار ليبيا، وهو يؤدى الى زيادة حجم الاستثمارات والتجارة المشتركة.









وأضاف صبور فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن الاستثمارات الليبية فى مصر ارتفعت خلال الفترة الماضية لتسجل نحو 2.2 مليار دولار من خلال عدد نحو 1000 شركة ليبية تعمل فى السوق المصرى ، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات تتركز فى قطاع السياحة ، والعقارات ، والبنوك ، والزراعة ، حيث تحتل ليبيا المركز الرابع في قائمة الاستثمارات العربية بعد الإمارات ، والسعودية ، والكويت









ولفت إلى أن صادرات مصر من مواد البناء للسوق الليبي تحصل على الحصة الاكبر من اجمالي الصادرات المصرية لليبيا ، حيث تصل نسبتها 40% بقيمة تصل الى نحو 360 مليون دولارسنويا، موضحا أن ذلك سيساعد الشركات المصرية فى حالة بدء إعادة إعمار ليبيا.





وأوضح أن السوق الليبى يعتمد على مصر فى سد احتياجاته من المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوية، والمفروشات، والأثاث والمحاصيل الزراعية بنسبة 80%؛ مشيرا إلى أنه من أهم معوقات التبادل التجارى بين مصر وليبيا أنه بالرغم من تمتع الصادرات المصرية كباقى صادرات الدول العربية بإعفاءات جمركية عند دخولها للسوق الليبى فإنها يطبق عليها القرار الليبى الخاص بإخضاع 82 سلعة لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك حيث يتم فرض فئة ضريبية على المنتجات المستوردة سواء من مصر أو من دول العالم بنسبة أعلى من المفروضة على المنتجات المحلية وبالأخص المنتجات التى لها ميزة تصديرية للمنتجات المصرية بحجة تشجيع الصناعة المحلية الليبية.



