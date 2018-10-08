مدير عام وكالة الطاقة الدولية يصل القاهرة

وصل عدنان أمين مدير العام وكالة الطاقة الدولية، إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين،في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، للمشاركة في المؤتمر الأول للطاقة المتجددة الذي يبدأ أعماله غدا الثلاثاء في القاهرة،بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .



وقالت مصادر مطلعة بالمطار المدير العام وكالة الطاقة الدولية والوفد الموافق له،وصل على متن طائرة الاتحاد القادمة من ابوظبي ، وتم انهاء اجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار .



ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام إلى تنمية استخدام مصادر الطاقات المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الإعلان عن التقرير الذي أعدته "أيرينا" عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، والذي يعد بمثابة تقييم واف وشامل عن إمكانيات الطاقة المتجددة بمصر .

