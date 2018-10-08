الغباري: بيان القوات المسلحة الـ28 يؤكد انحسار الجماعات الارهابية .. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن البيان الـ28 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة في سيناء يؤكد أن القوات المسلحة نجحت في السيطرة على سيناء، ويكشف انحسار الجماعات الارهابية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة هي السبب الرئيسي في نجاح العمليات العسكرية، حيث أصبح القوات الأمنية هي التي تبدأ بمهاجمة أوكار الارهابيين وليس العكس.



وشدد على أهمية عملية التمشيط والتي تأتي نتيجة حجم المعلومات الدقيقة التي تتوفر لدى القوات الأمنية، مشيدا بجهود المواطنين في توفير المعلومات للقوات المسلحة.



ولفت إلى نتائج السيطرة على الحدود نتيجة عملية التنمية التي تشهدها سيناء، ونتج عنها عدم خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من شواطئنا والقبض على أي عناصر قبل إنطلاقها أو في نطاق مياهنا الإقليمية، مؤكدا أن البيان يوضح أن ما نواجهه هو إرهاب دولي وليس محليًا والدليل أن المعدات العسكرية ووسائل الاتصال التي تم ضبطها تدل على أن تلك العناصر الإجرامية تتلقى التعليمات والتكليفات من الخارج.



وتابع الغباري أن المخدرات المضبوطة تعد من المخاطر الأكبر من أي إرهاب أو جرائم لأنه يستهدف تغييب عقول الملايين من الشباب وهم ثروتنا البشرية وهم مستقبل الوطن.