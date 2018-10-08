ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الغباري: بيان القوات المسلحة الـ28 يؤكد انحسار الجماعات الارهابية .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
مي فهمي
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن البيان الـ28 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة في سيناء يؤكد أن القوات المسلحة نجحت في السيطرة على سيناء، ويكشف انحسار الجماعات الارهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة هي السبب الرئيسي في نجاح العمليات العسكرية، حيث أصبح القوات الأمنية هي التي تبدأ بمهاجمة أوكار الارهابيين وليس العكس.

وشدد على أهمية عملية التمشيط والتي تأتي نتيجة حجم المعلومات الدقيقة التي تتوفر لدى القوات الأمنية، مشيدا بجهود المواطنين في توفير المعلومات للقوات المسلحة.

ولفت إلى نتائج السيطرة على الحدود نتيجة عملية التنمية التي تشهدها سيناء، ونتج عنها عدم خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من شواطئنا والقبض على أي عناصر قبل إنطلاقها أو في نطاق مياهنا الإقليمية، مؤكدا أن البيان يوضح أن ما نواجهه هو إرهاب دولي وليس محليًا والدليل أن المعدات العسكرية ووسائل الاتصال التي تم ضبطها تدل على أن تلك العناصر الإجرامية تتلقى التعليمات والتكليفات من الخارج.

وتابع الغباري أن المخدرات المضبوطة تعد من المخاطر الأكبر من أي إرهاب أو جرائم لأنه يستهدف تغييب عقول الملايين من الشباب وهم ثروتنا البشرية وهم مستقبل الوطن.

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

5 اختلافات لياسمين صبري قبل الشهرة وبعدها.. فيديو وصور

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

صورة نادرة لبكاء شارون بسبب هزيمته من فرقة المشير طنطاوي

بيت الأهوال.. حكاية زوجين ألمانيين يستدرجان النساء على طريقة ريا وسكينة

الجيش الليبي:هشام عشماوي ضمن عناصر حاولت الفرار من درنة منذ سيطرتنا عليها

وفاة الممثلة السورية دينا هارون عن عمر 44 عاما

مشروبات تخسيس البطن .. بسرعة لا تتوقعيها

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا وضبط طائرة بدون طيار بسيناء.. إحباط تهريب 2329 فرد هجرة غير شرعية ..وتدمير 28 سيارة قبل اختراق الحدود الغربية..فيديو

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

بعد القبض عليه.. أبرز 8 حوادث متورط فيها الإرهابي هشام العشماويحوادث

مخاوف من حرب عالمية ثالثة: جنرال إيراني يتعهد بتدمير إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف تطور إطلالات روبي

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الحميات بالإسكندرية لمتابعة مبادرة 100 مليون صحة

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

فيديو

كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة..فيديو
لافروف: حريصون على تنشيط العلاقات بين موسكو وبروكسل..فيديو
برلماني: هناك مقاومة ضد نظام التعليم الجديد.. فيديو
عمرها 800 عام.. شالي مدينة الملح والطين.. فيديو
خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي تخطى حاجز الـ45 مليار دولار..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟