برشلونة يعلن تشخيص إصابة سواريز

كشف برشلونة، مدى خطورة إصابة نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق، التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.



وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن سواريز مصاب في الركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب سيتبع نمط عمل معين لبناء العضلات وتقويتها في المدينة الرياضية بخوان جامبر، لحل هذه الانزعاجات الذي يعاني منه.



وسيواصل سواريز خضوعه لتدريبات عضلية خاصة، حتى يتعافى من إصابته، بينما لن يشارك في التدريبات الجماعية.



كما حرر الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم، سواريز، من التزاماته الدولية في المباريات الودية المقررة يومي في 12 و16 من الشهر الجاري، أمام منتخبي كوريا الجنوبية واليابان، على خلفية الولادة المرتقبة لطفله الثالث.



وشارك سواريز بمباراة فريقه أمس الأحد، كاملة أمام فالنسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وصنع هدف الفريق الكتالوني لميسي.



وبات سواريز أكثر لاعب صناعة للأهداف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة الليجا، برصيد 27 هدفا، متفوقا على البرازيلي داني ألفيس (26 هدفا).

