صممى ملابسك.. هذه المدرسة تعلم التفصيل والأزياء.. فيديو

قالت أميرة مدبولى، مدير مدرسة تعلم تصميم الأزياء، إن المدرسة أنشئت منذ 4 سنوات، مؤكدة أن أعداد الملتحقين بها فى تزايد مستمر كل عام.



وأضافت "مدبولي"، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أن الكثير من الطلبة يلتحقون بالمدرسة بعد رؤيتهم للنتائج، مشيرة إلى أنها تساعد الطلبة في بدء مشروع التفصيل والأزياء الخاص بهم الكترونيا.



وأوضح أن مدة تعلم رسم التصميم لا تتخطى الشهر والنصف، ويتم في المستوى الثانى تدريب الطلبة على ماكينة الخياطة لتنفيذ التصاميم الخاصة بهم.