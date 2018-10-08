مسئول يوناني: الانتخابات الأوروبية ستشكل مواجهة بين القوى الوطنية والتقدمية

توقع الوزير المناوب لشئون التجارة الخارجية في اليونان جيورجوس كاتروجالوس أن تشكل الانتخابات الأوروبية المقبلة مواجهة بين القوى الوطنية والقوى التقدمية، مشيرا إلى أن اليونان ستسعى لتشكيل تحالف من التقدميين الذين يريدون رؤية أوروبا بروح "التضامن والتقدم".



وقال كاتروجالوس - في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على هامش منتدى رودس في اليونان، والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 أكتوبر الجاري تحت عنوان (حوار الحضارات) - "سنرى مواجهة بين رؤيتين مختلفتين لأوروبا، إحداهما معادية للأجانب وتنظر إلى الوراء، والأخرى تتطلع إلى التقدم والنهوض.. معتبرا أن الانتخابات الأوروبية المقبلة هي نوع من الاختبار لمستقبل أوروبا، ولهذا السبب سيكون دافعنا الأساسي هو بناء تحالف تقدمي كبير من جميع القوى التي تريد رؤية أوروبا التي تعزز روح التضامن والتقدم".



ولفت إلى أن الدول الأوروبية منقسمة بشأن عدد من القضايا، باستثناء الهجرة التي تشكل عقبة أمام تطوير رؤية مشتركة لمستقبل القارة.





وفي شأن آخر، صرح المسئول اليوناني بأن استئناف المفاوضات بين اليونان وتركيا بشأن إعادة توحيد قبرص يعتمد على أنقرة، قائلا "لا يمكنني أن أكون إيجابيا بشأن ما إذا كانت هذه المحادثات ستستأنف قبل نهاية العام، فهذا يعتمد إلى حد كبير على مدى استعداد الجانب الآخر للمضي قدما في ذلك"

.

جدير بالذكر أنه في 30 يونيو 2017، قدم الأمين العام للأمم المتحدة رقة عمل عن النزاع القبرصي إلى المشاركين في مؤتمر دولي حول هذه القضية في مدينة كرانس مونتانا السويسرية.. وكان قد تم تقسيم جزيرة قبرص منذ عام 1974، عندما دخلت القوات التركية أراضيها وأعلنت أن الأراضي الشمالية من الجزيرة تتبع الجمهورية التركية في عام 1983، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبرها جزءًا من جمهورية قبرص.



