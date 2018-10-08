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أخبار البلد

سعفان: صرف 2ر1 مليون جنيه مستحقات متأخرة لعمال مصريين بإيطاليا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:40 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو نجح فى تسوية الخلافات وديا بين بعض أصحاب الأعمال والعمال المصريين، سبق وأن تقدموا بشكاوي للمكتب، وبلغ ما تم الحصول عليه من مستحقات ما يوازي مليون و210 آلاف جنيه مصري تقريبا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الوزير لمكتب التمثيل العمالى بإيطاليا بضرورة حل مشاكل العمالة المصرية وديا مع أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوقهم فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلي أن المكتب استطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي توفير 24 فرصة عمل داخليا، فضلا عن اعتماد 30 عقد عمل، مشيرا إلي أن المكتب تلقى 96 شكوى تم حل 64 وديا ، وتحويل 5 شكاوي إلي القضاء، وهناك 27 شكوى قيد الدراسة.

كما قام المكتب بـ 37 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها عمالة مصر لبحث مشاكلهم علي الطبيعة ، وإرشادهم بحقوقهم وواجباتهم والتأكيد علي أن المستشار العمالي في خدمتهم والتواصل الدائم، فضلا عن 62 زيارة حكومية لإنهاء أعمال خاصة بالمصريين وأسرهم، بالإضافة إلي عقد 28 لقاءً مع الجالية المصرية، والرد على 6 آلاف استفسارا تقريبًا.

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