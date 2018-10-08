رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو

قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ما حققه قطاع التشييد والبناء والتنمية العقارية يعد نقطة جيدة في ملف الدولة، لافتة إلى أن الدولة درست هذا الملف جيدا قبل البدء في التنفيذ.



وأضافت هويدا بركات في تصريحات لـ"صــدى البـــــــــلـد"، أنه لو بدأت بوادر تأثير سلبي في أي قطاع فإن الدولة سيكون لديها رؤية ومعرفة عن كيفية السيطرة عليه، فنحن لدينا وحدات قياس مؤشرات أداء.



وأشارت إلى وجود دراسة من البنك الدولي توضح أن مصر في حاجة إلى ما يقل عن 44 مدينة جديدة، لأن توفير السكن جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، لاستيعاب القدرة السكنية والزيادة السكانية، وإنشاء المدن الجديدة يترتب عليه إقامة خدمات من مستشفيات ومدارس ونقل وتوصيل مرافق، مؤكدة أن العملية ليست بسيطة وإنما هى خطط شمولية، لأن هناك توجها عالميا لتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم كله، وهو أيضا أحد أهداف التنمية المستدامة.