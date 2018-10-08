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محافظات

زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:07 م
إيهاب عمر
شهدت مستشفيات ومراكز ووحدات أسيوط الصحية زحاما شديدا من قبل المواطنين لإجراء فحوصات فيروس سي في اليوم الثامن لانطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي.

كانت المبادرة انطلقت بمحافظة أسيوط في الأول من أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر القادم ضمن المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و593 ألفا و104 مواطنين بمحافظة أسيوط، من خلال 239 وحدة صحية، مشيرًا إلى تشكيل فرق مسح بمختلف الوحدات الصحية تعمل على فترتين من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وأخرى من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء يتكون الفريق من طبيب " بشري أو أسنان أو صيدلي " ومدخل بيانات وممرضة يقومون باستقبال المواطنين في مختلف نقاط المسح ويتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص القادم للفحص ويتم عمل إجراءات الفحص من خلال عينة الدم وقياس الضغط والسكر والوزن للتأكد من سلامته وفي حالة تأكد إصابته يتم تحويله إلى أحد مراكز العلاج المحددة بالمحافظة لصرف العلاج.

ونوه بأنه تم تجهيز 5 مراكز علاجية مقسمة جغرافيا بالمحافظة حيث يوجد مركز في القوصية لخدمة مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط ومركز في صدفا لخدمة مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج ومركز في أسيوط الجديدة لخدمة مراكز الفتح وأبنوب وساحل سليم والبداري وأسيوط الجديدة ومركزين بمدينة أسيوط أحدهم في مركز صحي الوليدية وآخر في مستشفى الراجحي الجامعي لخدمة سكان مركز ومدينة أسيوط .
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور
زحام شديد على مركز فحوصات فيروس سي بأسيوط.. صور

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