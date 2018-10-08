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مدرسة تعليم التفصيل: نقبل الطلبة بمختلف الأعمار..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت أميرة مدبولى، مدير مشروع مدرسة لتعلم تصميم الأزياء، إن تعلم رسم التصاميم أسهل بكثير من رسم البورتريه أو الرسم الطبيعى، مفيدة بأن الموهبة تلعب دورًا أكبر فى تصميم الازياء.

وأضافت مدبولى خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" ، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الإثنين، أن فكرة المدرسة بدأت من مشروع طلابى لطلبة كلية الفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن هناك مصممي ازياء معروفون بالمجال تخرجوا في مدرسة تعلم تصاميم الازياء.

وأكدت أن هناك طلبة من مختلف الأعمار التحقوا بالمدرسة بداية من 16 سنة، مفيدة بأنه هناك العديد من الطلبة يصممون الملابس الخاصة بهم بأنفسهم.

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