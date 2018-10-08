فروع خريجي الأزهر بـ آسيا تستنكر دعوة القاعدة الإرهابية للجهاد في الغرب

أكدت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالهند وباكستان وبنجلاديش، على رفضها التام للبيان الذي أصدرته "جماعة القاعدة الإرهابية في القارة الآسيوية والذي يدعو إلى الجهاد في الغرب بحجة الثأر من المسيئين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام .



وأشارت فروع المنظمة في بيان لها، إلى استنكارها التام لكل بيانات وإصدارات تدعو إلى العنف والتشدد، وحذرت الشبان المسلمين المنتمين إلى آسيا والقاطنين في الغرب من الوقوع في خداع هذه الفئة الشاذة المتطرفة التى لم تقدم للإسلام سوى تشويه صورته النقية البيضاء أمام العالم .



وأوضحت أنه انطلاقا من مسؤولية إيمانية ودينية فإن فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف تكرر التحذير من الوقوع في خداع هذه الجماعات التى تتبنى العنف وسيلة لتحقيق مقاصدها، وتقدم وجه دميم للإسلام ودعاية حقيقية ضده .



وطالب البيان المسلمين بتقديم الصورة الصحيحة للإسلام عن طريق الحوار وليس العنف، ونشر سماحة الدين الإسلامي ومنهج الأزهر الوسطي، مؤكدا ً أن الهجوم علي الأبرياء بحجة الثأر يخالف أعراف وأصول الإسلام ويسئ إلي صورته السمحة النقية .