ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الري: تطوير البنية التحتية في سيناء وتنفيذ مشروعات حماية من السيول

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:37 م
الدكتور رجب عبد
الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري
سلمى عبد الناصر
قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، أنه في إطار سعي الوزارة لتنمية سيناء، تم إنشاء ترعة السلام في السيناء لضخ المياه في شمال سيناء لاستصلاح واستزراع ٤٠٠ ألف فدان. 

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من البنية التحتية لـ٢٥٠ ألف فدان، مشيرا إلى زراعة ١٠٠ ألف منها وجار إنهاء الباقي.

وأكد وكيل أول وزارة الري على أن ترعة سيناء التي نفذتها الوزارة وتعبر قناة السويس، تهدف إلى زراعة ٧٠ ألف فدان في جنوب سيناء، مشيرا إلى قيام الوزارة بحفر الآبار الجوفية التي تخدم التجمعات السكنية لأهالي سيناء، سواء لأغراض الزراعة أو الشرب، لافتا إلى أنه يتم زراعة حوالي ٤٠ ألف فدان من المياه الجوفية في مناطق متفرقة بسيناء. 

وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم أن وزارة الري تقوم بإنشاء السدود والبحيرات في سيناء لحماية الأفراد والمنشآت والممتلكات الاقتصادية في سيناء خاصة السياحية، مشيرا إلى أن مجموعة السدود تجمع خلفها بحيرات لضمان الاستفادة القصوى من مياه السيول سواء في الشرب أو الزراعة وغيرها من الأغراض، بجانب إنشاء خزانات أرضية لاستقبال مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها.

وأشاد بدور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات في سيناء من خلال المشاركة في تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ترع ومحطات رفع أو قناطر حجز أو طرق أو كهرباء، وغيرها من الأعمال المتكاملة لتحقيق التنمية والاستزراع في سيناء، مؤكدا على التعاون الكامل بين وزارة الري ووزارة الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الري تدبر الموارد المائية اللازمة وتقوم وزارة الزراعة بدورها باختيار الأراضي المناسبة وتخصصها للمواطنين، مشيرا إلى وجود زمامات في مناطق بئر العبد ورابعة بسيناء سيتم تخصيصها للأهالي.

ترشيحاتنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

تعرف على موقف المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال البيانات.. فيديو

سقوط زوجة وابنتي شريك الإرهابي هشام عشماوى

سقوط المعلمة رشا ملكة الإستروكس في شبرا الخيمة

أوله شرط آخره نور.. فتاة تضع قائمة ممنوعات لحبيبها

كريستيانو رونالدو يتصدر الدفعة الثانية من مرشحي الكرة الذهبية

هجوم ناري من إبراهيم سعيد على كارتيرون بعد هزيمة الأهلي أمام الاتحاد

كارتيرون يكشف كواليس اجتماعه بلاعبي الأهلي أمس

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

بيت الأهوال.. حكاية زوجين ألمانيين يستدرجان النساء على طريقة ريا وسكينة

عايزة حقي يا ريس .. نورا تستغيث بالسيسي بعدما فقأ مدرس عينها

مشروبات تخسيس البطن .. بسرعة لا تتوقعيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف تطور إطلالات روبي

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

فيديو

كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة..فيديو
لافروف: حريصون على تنشيط العلاقات بين موسكو وبروكسل..فيديو
برلماني: هناك مقاومة ضد نظام التعليم الجديد.. فيديو
عمرها 800 عام.. شالي مدينة الملح والطين.. فيديو
خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي تخطى حاجز الـ45 مليار دولار..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟