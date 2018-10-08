الري: تطوير البنية التحتية في سيناء وتنفيذ مشروعات حماية من السيول

قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، أنه في إطار سعي الوزارة لتنمية سيناء، تم إنشاء ترعة السلام في السيناء لضخ المياه في شمال سيناء لاستصلاح واستزراع ٤٠٠ ألف فدان.





وأضاف عبد العظيم، في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من البنية التحتية لـ٢٥٠ ألف فدان، مشيرا إلى زراعة ١٠٠ ألف منها وجار إنهاء الباقي.





وأكد وكيل أول وزارة الري على أن ترعة سيناء التي نفذتها الوزارة وتعبر قناة السويس، تهدف إلى زراعة ٧٠ ألف فدان في جنوب سيناء، مشيرا إلى قيام الوزارة بحفر الآبار الجوفية التي تخدم التجمعات السكنية لأهالي سيناء، سواء لأغراض الزراعة أو الشرب، لافتا إلى أنه يتم زراعة حوالي ٤٠ ألف فدان من المياه الجوفية في مناطق متفرقة بسيناء.





وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم أن وزارة الري تقوم بإنشاء السدود والبحيرات في سيناء لحماية الأفراد والمنشآت والممتلكات الاقتصادية في سيناء خاصة السياحية، مشيرا إلى أن مجموعة السدود تجمع خلفها بحيرات لضمان الاستفادة القصوى من مياه السيول سواء في الشرب أو الزراعة وغيرها من الأغراض، بجانب إنشاء خزانات أرضية لاستقبال مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها.



