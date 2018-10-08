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أخبار العالم

طيران الإمارات تفوز بـ ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:40 م
طيران الامارات
طيران الامارات
دعاء ابوهشيمة
فازت شركة طيران الإمارات، أكبر شركة خطوط جوية دولية في العالم، بجائزة "ناقلة العام" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك ضمن جوائز "أفييشن 100" التي تمنحها مجلة "إيرلاين إيكونوميكس".

ووفقًا لصحيفة إندبندنت أونلاين الجنوب أفريقية، تُقدم جوائز "أفييشن 100" بناءً على الأداء الأكثر تميزًا في مجال الطيران خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وقد أقيمت الجوائز خلال حفل العشاء الذي نظمته المجلة.

وقد حصلت الشركة الإماراتية وشركاؤها في التمويل أيضًا على جائزة "صفقة العام المبتكرة"، والتي نتجت عن صفقة تأجير خمس طائرات إيرباص A380. 
وتعتمد مجلة "إيرلاين إيكونوميكس" في اختيارها الفائزين لجوائز "أفييشن 100" على مسح ضمن نطاق واسع يشمل الصناعة وعملية تحكيم ورقابة صارمة.

ونالت "شركة طيران الإمارات" لقب "أفضل شركة طيران للعام"، استنادًا إلى الأداء المالي والعائدات للركاب لكل كيلومتر وطلبيات الطائرات إضافة إلى عمليات توسيع الأسطول وشبكة المحطات.

ففي السنة المالية 2017 - 2018 ، رفعت طيران الإمارات إيراداتها إلى 25.2 مليار دولار، وحققت ربحا قدره 762 مليون دولار. ونقلت الشركة أكثر من 58 مليون مسافر و2.6 مليون طن من البضائع. في عام 2017.

ونما حجم أسطول طيران الإمارات بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى 271 طائرة وتخدم في اليوم أكثر من 160 محطة في 86 دولة وإقليم، إضافة إلى الدخول في العديد من الشراكات الإستراتيجية.

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