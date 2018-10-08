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فن

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:45 م
كندة علوش
كندة علوش
شروق إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا للفنانة كندة علوش أثناء قيامها بشراء المستلزمات الخاصة بطفلتها من الفنان عمرو يوسف، قبل أسابيع من ولادتها.

وظهرت كندة، في أحد محلات مستلزمات الأطفال، وهي ببطن منتفخ وترتدي تنورة قطن واسعة وبلوزة سوداء وجاكيت جينز، ولم تستعن بأي مكياج.

وكانت كندة علوش أعلنت منذ شهر عن حملها الأول من زوجها الفنان عمرو يوسف.
كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور
كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور
كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

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