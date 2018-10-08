ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 14 قضية مواد بترولية خلال 24 ساعة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 14 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و251 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و20 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و80 قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط 563 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 17 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و32 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و9 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق والتأكد من توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ترشيحاتنا

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بـ هنا شيحة بهذه الطريقة

أوله شرط آخره نور.. فتاة تضع قائمة ممنوعات لحبيبها

أول رد من المذيعة ياسمين عز على منتقدي إطلالتها في ذكرى نصر أكتوبر

شاهد.. يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. أكبر من ملعب كرة قدم

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

هجوم ناري من إبراهيم سعيد على كارتيرون بعد هزيمة الأهلي أمام الاتحاد

وثيقة جديدة تزعم تورط رونالدو في اتهامه بالاغتصاب

عايزة حقي يا ريس .. نورا تستغيث بالسيسي بعدما فقأ مدرس عينها

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف تطور إطلالات روبي

ملكة جمال مصر لـ صدى البلد: انتقادات السوشيال لا تهمني.. لدي ثقة بنفسي ولا أحب الماكياج

فيديو

كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة..فيديو
لافروف: حريصون على تنشيط العلاقات بين موسكو وبروكسل..فيديو
برلماني: هناك مقاومة ضد نظام التعليم الجديد.. فيديو
عمرها 800 عام.. شالي مدينة الملح والطين.. فيديو
خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي تخطى حاجز الـ45 مليار دولار..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟