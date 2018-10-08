ضبط 14 قضية مواد بترولية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 14 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و251 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و20 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و80 قضية فى مجال الغش التجارى.



كما تم ضبط 563 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 17 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و32 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و9 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق والتأكد من توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.