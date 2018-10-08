كريم الحناوي: اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة..فيديو

قال الدكتور كريم الحناوي، أمين عام برنامج تأهيل الكوادر البشرية والقيادات الشابة، إن فكرة البرنامج بدأت منذ 4 سنوات، حيث كان هناك اتجاه حكومي لإعادة هيكلة الجهاز الإداري بأكمله خاصة في القيادات الوسطى.



ونوه "الحناوي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الاثنين، إلى أن هدف البرنامج يتمثل في تأهيل الشباب حتى يصبحوا مستشارين للحكومة بدلًا من الاستعانة بخبراء من الخارج.



وأضاف "الحناوي" أننا مع حالة الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا، أصبحنا بحاجة ماسة لإعداد كوادر قادرة على العبور بالوطن للأمام.

