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عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:40 م
عرفات يشهد توقيع
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسة النقل بالمنصورة
أحمد أبوشوشة
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل وما قبل الجدوى لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للانفاق وشركة الاستشارات الفنية والهندسية سيسترا الفرنسية وذلك بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والسيد ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة.

ووقع العقد عن الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عمرو شعت- نائب وزير النقل والمشرف على الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح الوزير أن هذه الدراسات لتحديد حجم الطلب على النقل الداخلي فى المنصورة وتحديد انسب وسيلة نقل حضارية وحديثة يتم تنفيذها داخل مدينة المنصورة وكذلك لربطها مع مدينة المنصورة الجديدة.

وأكد وزير النقل ان هذه الدراسات ممولة بالكامل من خلال منحة لا ترد من الحكومة الفرنسية وسوف تتكلف فى مرحلتها الاولى مايزيد على العشرة ملايين جنيه مصرى.

وأوضح الوزير أن الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة سوف تقوم بمعاونة المكتب الاستشارى الفرنسى فى تجهيز وتجميع البيانات المطلوبة وكذلك العد والاستقصاء اللازم لتحديد حجم الطلب على النقل بالمنصورة.

واضاف الوزير أن هذه الدراسات تحت الإشراف الفنى المباشر من الهيئة القومية للانفاق بما لديها من خبرة طويلة وعميقة فى هذا المجال وبمساعدة ديوان عام محافظة الدقهلية واجهزتها المختلفة لإمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللزمة لإعداد الدراسة وخروجها بالمستوى الفتى المطلوب.
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور
عرفات يشهد توقيع الاتفاق الفنى لإعداد دراسات النقل بالمنصورة.. صور

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