حكام مباريات الإثنين في دور الـ32 لكأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات غد الإثنين، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، على النحو التالي:

الإنتاج الحربي × اتحاد الشرطة : محمد صابر ويعاونه أحمد عبد الغني وعماد العقاد، وإسلام صابر حكمًا رابعًا.

الداخلية × المنصورة : صبحي العمراوي ويعاونه أحمد شاهين وتامر سمير، وعلي طلبة حكمًا رابعًا.

الإسماعيلي × ناصر الفكرية : محمد التابعي الغازي ويعاونه عبد اللطيف الباز وأحمد الكيال، وعدي إبراهيم حكمًا رابعًا.

المقاولون العرب × غزل المحلة : نادر قمر الدولة ويعاونه مجدي المليجي وأحمد العزاوي، ومحمد فاروق حكمًا رابعًا.

