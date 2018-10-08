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رياضة

حكام مباريات الإثنين في دور الـ32 لكأس مصر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات غد الإثنين، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، على النحو التالي:
الإنتاج الحربي × اتحاد الشرطة : محمد صابر ويعاونه أحمد عبد الغني وعماد العقاد، وإسلام صابر حكمًا رابعًا.
الداخلية × المنصورة : صبحي العمراوي ويعاونه أحمد شاهين وتامر سمير، وعلي طلبة حكمًا رابعًا.
الإسماعيلي × ناصر الفكرية : محمد التابعي الغازي ويعاونه عبد اللطيف الباز وأحمد الكيال، وعدي إبراهيم حكمًا رابعًا.
المقاولون العرب × غزل المحلة : نادر قمر الدولة ويعاونه مجدي المليجي وأحمد العزاوي، ومحمد فاروق حكمًا رابعًا.

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