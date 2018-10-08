ومن العشق ما قتل..سيدة تتفق مع عاطل على قتل زوجها وإخفاء جثته بالصحراء

نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة غياب أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية .





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة من "موظف - 73 سنة– بالمعاش" بغياب "نجله - 32 سنة - حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات" عن مسكنه الكائن بدائرة القسم.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض والواقعة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى غيابه، وأن المتغيب كان على خلاف دائم مع زوجته المدعوة "أنسام ج.أ"- 27 سنة - ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم، وإرتباطها بالمدعو "محمد ك.ن" - 32 سنة - عاطل - ومُقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وأنهما وراء اختفائه .





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وقررت الأولى أنها نظرًا لوجود خلافات مستمرة بينها والمتغيب ، اعتياده التعدى عليها بالضرب، وارتباطها بالمتهم الثانى اتفقا على قتله من خلال استدراجه بزعم شراء سيارة للعمل عليها واصطحابه لمنطقة نائية والتخلص منه، وبتاريخ 28/6/2017 توجه المجنى عليه لمنطقة كوبرى التوفيقية دائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه مقدم لثمن شراء السيارة وتقابل مع العاطل وبصحبته المدعو/أحمد . ع . أ - 35 سنة - سائق - ومُقيم بالقليوبية قائد سيارة ملاكى "مستأجرة" واستقل السيارة صحبتهما وتوجهوا للطريق الدائرى دائرة قسم شرطة القطامية ، وافتعلا معه مشاجرة تعدى خلالها العاطل عليه بحجر فأصابه برأسه وأودى بحياته واستوليا منه على المبلغ المالى وهربا.





وأضافت المتهمة أنها بتاريخ 27/5/2018 صدر لصالحها حكم بالطلاق من المجنى عليه لتضررها من غيابه وعقب ذلك تزوجت من العاطل، وبمواجهة الأخير أيد أقوال المتهمة، وأرشدا عن مكان الجثة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الدائرى دائرة قسم شرطة القطامية ، وعُثر على رفاته (بقايا عظام أدمية) وبعض متعلقاته (حذاء، جورب ، قميص) .



