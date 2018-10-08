210 ملايين جنيه فاتورة تطوير مستشفى الحسين الجامعي

قال الدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير مستشفى الحسين الجامعي، التابع لجامعة الأزهر، إنه يجري حاليًا وضع المقايسات النهائية لأعمال المرحلة الثانية من التطوير، والتي ستشمل شبكة حديثة للإنذار والإطفاء الإلكتروني، ورفع كفاءته وتطوير العيادات الخارجية، ومدرسة تمريض، ووحدة غسيل كلوي، وشبكات الكهرباء الداخلية بكامل المستشفى، وتطوير الغلايات وتدعيم ورفع كفاءة غرف الديزل والأكسجين.



وأضاف "الدسوقي"، في بيان، اليوم الاثنين، أن مستشفى الحسين الجامعي أحد 6 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وتحديدًا كلية طب البنين بالقاهرة، يقع على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وتتكون من 6 مبان منفصلة، وهناك 1200 سرير، منهما 102 رعاية مختلفة التخصصات، و30 غرفة عمليات، و28 قسمًا إكلينيكيًا ووحدة علاجية، وعدد المترددين اليومي 5 آلاف، والمستفيدون من الخدمة حوالي 3 آلاف يوميًا".



وأشار إلى أنه تم تسليم المستشفى لجامعة الأزهر في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وحدث به توسعات عديدة منذ بداية عام 2016، وتم وضع خطة للتطوير المرحلي بداية من البنية التحية، وصدر أمر إسناد إدارة الأشغال العسكرية في مايو 2016، شمل بنودًا خاصة بالبنية التحتية، ثم صدر أمر آخر في أوائل العام الجاري، لاستكمال أعمال المرحلة الأولى، مع بنود مستجدة.



وأوضح أنه مع بداية التطوير المرحلي للأقسام الطبية، سيتم البدء بالأقسام التي تضررت من الحريق الذي وقع في شهر يوليو 2018، مضيفًا أن المرحلة الأولى من التطوير كانت بأوامر إسناد في حدود 60 مليون جنيه، بينما المرحلة الثانية 150 مليون جنيه حتى الآن.



وأكد أنه مدار العامين السابقين، تم إمداد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في معظم التخصصات، بقيمة 50 مليون جنيه، قائلًا: "إن مانحلم به هو استكمال باقي مراحل التطوير في كامل المستشفى".



وتابع: "بداية العمل في تطوير الرعاية المركزة، كان بالتبرع الذي تمت الموافقة عليه من بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت رعاية فضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتم تحويل مبنى الإدارة بالمستشفي الي صرح طبي بأحدث معايير الجودة الطبية، ليتم ضمه لخدمة المرضى، "هادفين إلى خدمة جميع المرضي المترددين من شتي بقاع مصر".