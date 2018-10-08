ختام المرحلة الثانية من احتفاليات أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. صور

اختتمت وزارة التضامن بالتعاون مع الشباب والرياضة، المرحلة الثانية من الاحتفاليات لأطفال مؤسسات الرعاية بمحافظة الشرقية بمشاركة 8 مؤسسات رعاية من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة ودمياط والمنوفية والشرقية ودور التربية ودار الحرية، وحضور 200 طفل في الاحتفالية التي أقيمت بدار التربية للبنين بالشرقية، وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى.



وشهدت الاحتفالية تنظيم مباريات كرة قدم ومسابقات لياقة بدنية بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية.



وقالت سمية الألفى رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية إن وزارة التضامن الاجتماعى تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى توفير مكان إقامة الأطفال المشاركين.



وأوضحت الألفى أنه قد سبق تنفيذ المرحلة الأولى للاحتفالية بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 200 طفل لـ6 مؤسسات رعاية من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة، وأن تلك الأنشطة تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للأطفال في دور الرعاية من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع.

