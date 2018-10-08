نصر سالم: القوات المسلحة تستلهم روح أكتوبر فداء للوطن.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن البيان الـ28 للقوات المسلحة يؤكد أن القوات المسلحة تستلهم روح أكتوبر ولا يزالون يقدمون الأرواح فداء للوطن.



وأضاف نصر سالم،خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن البيان يشير إلى أن القوات الجوية نجحت في القضاء على أوكار الارهابيين والتصدي لأي عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية، فضلا عن تدمير القوات الغربية عربات محملة بالأسلحة داخل البلاد.



وأكد أن القوات البحرية تؤمن المجال البحري وتحمي الأهداف الاقتصادية ضد اي تهديد او اعتداء.