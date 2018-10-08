نقيب البيطريين: الأطباء يتحملون مسئولية الاحتقان بين النقابات الطبية..فيديو وصور

أكد الدكتور خالد العمري، نقيب البيطريين، أن أعضاء نقابة الأطباء يسعون لافتعال أزمة في اتحاد نقابات المهن الطبية حتى تتدخل الدولة وتثار الأقاويل، محملا الأطباء مسئولية ما يحدث من احتقان بين النقابات الطبية.





وقال "العمري"، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصيادلة اليوم على هامش الاجتماع الطارئ، لمناقشة الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، إن أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية يتضررون مما يفعله أعضاء نقابة الأطباء ولا نعلم ما الذي فعله الصيادلة حتى يقوم الأطباء بالتدخل فيما يحدث بينهم.





وأضاف العمري: "نحن نحترم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وتربطنا به علاقة طيبة والأطباء يمثلون درة تاج اتحاد نقابات المهن الطبية لكن ما يفعله بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء محزن ومخزى"، لافتا إلى أن هناك أزمة مفتعلة في نقابة الأسنان بسبب العلاقة الخفية بين بعض أعضاء مجلس الأسنان ومجلس الأطباء.





وأكد العمري، أن اتحاد نقابات المهن الطبية يعمل بكامل طاقته ويقدم الخدمات لأعضائه رغم ما يروج له الأطباء بأن العمل معطل فيه.



