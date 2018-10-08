إصابة 3 أطفال بمضاعفات عقب عملية اللوز بمستشفى خاص بالسنبلاوين

صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السنبلاوين العام استقبل ثلاث حالات مصابة بنزيف بعد إجراء جراحة استئصال اللوزتين بمستشفى خاص للحالات الثلاث.



وأضاف أن الحالات هي لـ أحمد أيمن الغزالي وعمره 4 سنوات ونصف ، عبدالستار تامر حلمي وعمره 10 سنوات ، دولت حامد الغزالي وعمرها 8 سنوات ، من أبناء قرية غزالة ، وقد تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وأصبحت حالتهم مستقرة .



وأشار إلى أنه سيتم متابعة الحالات أولا بأول وأنه في حالة إذا ما تطورت الحالات سيتم إبلاغ الشرطة من قبل المستشفى.