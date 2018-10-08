ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إصابة 3 أطفال بمضاعفات عقب عملية اللوز بمستشفى خاص بالسنبلاوين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:58 م
الدكتور سعد مكى وكيل
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
همت الحسينى
صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السنبلاوين العام استقبل ثلاث حالات مصابة بنزيف بعد إجراء جراحة استئصال اللوزتين بمستشفى خاص للحالات الثلاث.

وأضاف أن الحالات هي لـ أحمد أيمن الغزالي وعمره 4 سنوات ونصف ، عبدالستار تامر حلمي وعمره 10 سنوات ، دولت حامد الغزالي وعمرها 8 سنوات ، من أبناء قرية غزالة ، وقد تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وأصبحت حالتهم مستقرة .

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الحالات أولا بأول وأنه في حالة إذا ما تطورت الحالات سيتم إبلاغ الشرطة من قبل المستشفى.

ترشيحاتنا

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

الجيش الليبي يكشف موعد تسليم هشام عشماوي إلى مصر

مسئول سعودي يكشف حقيقة طرد السفير التركي

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يخطط لإنشاء جيش مصر الحر ..فيديو

فيليب موريس ترفع أسعار السجائر 3 جنيهات

حارس المنصورة يتصدى لـ 3 ركلات ترجيح ويطيح بـ الداخلية من كأس مصر.. فيديو

حبس ميرهان حسين عامين ونصف وتغريم ضابطين فى قضية كمين المنصورية

الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو

من ضابط مفصول إلى أخطر إرهابي مطلوب.. محطات في حياة هشام عشماوي

معارض سعودي يشن أقوى هجوم على تركيا والجزيرة: مسرحية خاشقجي مدبرة

سعد الدين إبراهيم يلتقي السفير الإسرائيلي.. وأعضاء مركز ابن خلدون يرفضون

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

عبد اللاه: السادات اعتبر حرب الخليج والمد الفارسي مؤامرة .. فيديو
أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه
الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو
المسماري: هشام عشماوي الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو
المسماري: القضاء على الإرهاب معركة مشتركة بين مصر وليبيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟