سارة عيد: مصر لديها إمكانيات تؤهلها لمنافسة الاقتصادات الكبرى..فيديو

أكدت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، منسق مبادرة الشفافية بوزارة المالية، أن الدولة المصرية لديها كل الإمكانيات لتنافس كل الاقتصادات الكبرى، من موقع استراتيجي وموارد بشرية وطبيعية.



وقالت "عيد" خلال حوارها على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن كل ما كان ينقصنا القيام بالإصلاحات التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن فاتورة الإصلاح مكلفة، لكنها السبيل الوحيد لتعديل الأوضاع في البلاد، خاصة أن مصر كان إنفاقها كبيرًا للغاية على أمور لا تعود بالنفع على المواطنين.



وأشارت إلى أن السياسات السابقة لم تكن رشيدة، وكان يتم الانفاق بشكل مبالغ على الدعم، وبالتالي نظهر بشكل إيجابي ولكن الباطن غير سليم.