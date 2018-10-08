ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، إن السفير سامح شكرى وزير الخارجية وصل برشلونة للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، لافتًا إلى ان المنتدى بدأ فى عام 2008 برئاسة مشتركة فرنسية مصرية.

وأضاف سفيرنا بأسبانيا، فى مداخلة هاتفية على فضائية " dmc" أن المنتدى يشارك به 43 وزير خارجية ويضم ضفتى البحر المتوسط ويناقش المحور السياسي والامنى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى، مشيرًا إلى ان الاجتماعات التنسيقية تتم على أكثر من مستوى وتدعوا فيه مصر الدول العربية لتناول ومناقشة الموضوعات المطروحة للمناقشة على جدول الأعمال.

وأوضح أن سامح شكرى سيناقش تعزيز التجارة و زيادة الاستثمارات عبر شطرى البحر الأبيض المتوسط، مفيدًا بانه سيتم مناقشة سبل تطوير التجارة بين مصر والدول العالمية.

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

تركيا تقدم طلبا لمعاينة القنصلية السعودية بإسطنبول بحثا عن خاشقجي

10 معلومات في البيان الـ 28 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا وضبط طائرة بدون طيار بسيناء.. إحباط تهريب 2329 فرد هجرة غير شرعية ..وتدمير 28 سيارة قبل اختراق الحدود الغربية..فيديو

الرقابة الإدارية تساهم في ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة وتوفير 2000 فرصة عمل خلال سبتمبر

بعد القبض عليه.. أبرز 8 حوادث متورط فيها الإرهابي هشام عشماوي

زكريا ناصف: الأهلي يحتاج إلى لاعبين جدد في مراكز محددة

نجل العاهل السعودي يكشف عن موقف جمع والده بمعلمه

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

كندة علوش تشتري مستلزمات طفلتها المنتظرة.. صور

هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

فيديو

ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو
باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو
سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو
الزراعة: مصر أول دولة عربية تمتلك معامل لنسيج النخيل.. فيديو
مايا مرسي: لأني أب يهدف لإظهار دور الآباء على مستوى العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟