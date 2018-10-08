سفير مصر بإسبانيا يكشف الملفات المطروحة بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط..فيديو

قال عمر سليم، سفير مصر بإسبانيا، إن السفير سامح شكرى وزير الخارجية وصل برشلونة للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، لافتًا إلى ان المنتدى بدأ فى عام 2008 برئاسة مشتركة فرنسية مصرية.



وأضاف سفيرنا بأسبانيا، فى مداخلة هاتفية على فضائية " dmc" أن المنتدى يشارك به 43 وزير خارجية ويضم ضفتى البحر المتوسط ويناقش المحور السياسي والامنى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى، مشيرًا إلى ان الاجتماعات التنسيقية تتم على أكثر من مستوى وتدعوا فيه مصر الدول العربية لتناول ومناقشة الموضوعات المطروحة للمناقشة على جدول الأعمال.



وأوضح أن سامح شكرى سيناقش تعزيز التجارة و زيادة الاستثمارات عبر شطرى البحر الأبيض المتوسط، مفيدًا بانه سيتم مناقشة سبل تطوير التجارة بين مصر والدول العالمية.



