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حوادث

الأموال العامة: ضبط 49 متهما فى 36 قضية خلال أسبوع

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:42 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمواجهة جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين ومكافحة الفساد المالى والإدارى بالتنسيق مع فروعها الجغرافية وأقسامها بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الإدارة خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 49 متهما فى 36 قضية متنوعة، ففى مجال ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى وتوظيف الأموال تم ضبط 13 قضية "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، تحويل أموال، توظيف أموال، بـ 17 متهما.

وفى مجال مكافحة جرائم النصب التزييف والتزوير، تم ضبط 11 قضية "تزوير أوراق رسمية، نصب واحتيال على المواطنين" بـ 16 متهما، وفى مجال ضبط قضايا الإضرار بالمال العام والاختلاس تم ضبط 5 متهمين لارتكابهم وقائع "اختلاس، وإضرار عمد بأموال جهة عملهم، بمبالغ بلغت قيمتها 2 مليون و140 ألفا و958 جنيهًا مصريًا".

وفى مجال مكافحة الجرائم المصرفية تم ضبط 4 متهمين لقيامهم بارتكاب 3 وقائع "احتيال مصرفى، نصب عبر شبكة الإنترنت"، وفى مجال مكافحة جرائم الرشوة والفساد الوظيفى تم ضبط 5 متهمين لارتكابهم وقائع "رشوة، استغلال النفوذ، فساد وظيفى محليات".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة، ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.. خاصةً فى مجال مكافة جرائم الأموال العامة لمواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

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