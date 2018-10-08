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حوادث

ضبط مصنع لتقليد معدات الحماية المدنية والإطفاء بالقليوبية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط مصنع لتقليد معدات الحماية المدنية والإطفاء والحرائق والأمن الصناعي تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين بورود معلومات لإدارة شرطة التموين أكدتها التحريات السرية بقيام يوسف ف ق، بإنشاء مصنع بشبرا الخيمة بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع لوازم الإطفاء والحريق المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. 

كما أثبتت التحريات أن صاحب المصنع يستخدم خامات رديئة من مواد الانتيمونيا سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتهـــــا أو مصدرها ويقوم بدهنها باللون الاصفر لايهام المستهلكين على انها مصنعة من مادة النحاس واستخدام علامات تجاريــــــة غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائى له أثبات أنها مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدا لطرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة بطريق غير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع ،التحفظ علي ماكينات وأدوات الصناعة، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعــــــة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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