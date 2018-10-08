أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور

قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين عام نقابة البيطريين، إن الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، احترم القانون ولم يطالب بانعقاد اجتماع الاتحاد طالما لم يكن هناك حكم قضائي واضح في الأزمة الخاصة بنقابته، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء ونتيجة لبعض التوجهات السياسية بها، شككت فى عضوية اثنين من مجلس نقابة الصيادلة.



وأشار عبيد، خلال كلمة له بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصيادلة على هامش الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، لمناقشة الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي داخل مقر النقابة باتحاد نقابات المهن الطبية إلى أن نقابة الصيادلة التي يحتج عليها الاطباء هى أكثر النقابات دعما للاتحاد، مشيرا إلى أن هناك حكما قضائيا صدر لصالح قرارات نقيب الصيادلة، نحو عزل السبعة أعضاء.

