ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
الديب ابوعلى - عدسة : أحمد بيسو
قال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين عام نقابة البيطريين، إن الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، احترم القانون ولم يطالب بانعقاد اجتماع الاتحاد طالما لم يكن هناك حكم قضائي واضح في الأزمة الخاصة بنقابته، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء ونتيجة لبعض التوجهات السياسية بها، شككت فى عضوية اثنين من مجلس نقابة الصيادلة.

وأشار عبيد، خلال كلمة له بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصيادلة على هامش الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، لمناقشة الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي داخل مقر النقابة باتحاد نقابات المهن الطبية إلى أن نقابة الصيادلة التي يحتج عليها الاطباء هى أكثر النقابات دعما للاتحاد، مشيرا إلى أن هناك حكما قضائيا صدر لصالح قرارات نقيب الصيادلة، نحو عزل السبعة أعضاء.
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور
أمين اتحاد المهن الطبية: أجندات سياسية تحكم نقابة الأطباء.. صور

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا وضبط طائرة بدون طيار بسيناء.. إحباط تهريب 2329 فرد هجرة غير شرعية ..وتدمير 28 سيارة قبل اختراق الحدود الغربية..فيديو

سقوط المعلمة رشا ملكة الإستروكس في شبرا الخيمة

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

برلماني: مبادرة السيسي تحمى الدول العربية من ابتزاز ترامب

استياء داخل الأهلي بسبب تسريب خبر التفاوض مع مدافع كوم حمادة

المحكمة العسكرية تقضي بإعدام ٤ متهمين في قضية ولاية الجيزة

الجيش الوطني الليبي: الإرهابى هشام عشماوي سقط في عملية عسكرية فجر اليوم بدرنة

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

هاني رمزي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تراجع مستوى محمد صلاح

المسماري: تسليم هشام عشماوي إلى مصر بعد إنهاء التحقيقات

CNN: تحرك أمريكي لكشف لغز اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

10 أفكار لـ جذامة غير تقليدية

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

فيديو

رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو
استرداد 7 آلاف فدان أملاك دولة فى المنيا وأبوقرقاص.. فيديو وصور
الأوقاف: إطلاق حملة وطن بلا إدمان للتوعية من التدخين قريبا ..فيديو
حماية المستهلك: حل الشكاوى مباشرة بناء على تعليمات الرئيس..فيديو
المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟