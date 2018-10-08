لأنّي أب.. معرض سويدي على أرض مصرية.. هدفه إقامة حوار ثقافي بشأن المساواة بين الجنسين.. وقومي المرأة: الأب هو القائد المسئول عن تحقيق الاستقرار والسلام.. صور

السفير السويدي بالقاهرة: المعرض فرصة لإلقاء الضوء على دور الآباء في حياة أطفالهم

رئيس قومي المرأة: الأب هو البطل والمعلم الأول في حياة كل منا

ممثل الأمم المتحدة: لا يمكن أن تحصل المرأة على حقوقها دون مساهمة الرجل

أطلقت السفارة السويدية بالقاهرة، معرض صور بعنوان «لأني أب: آباء مصريون وآباء سويديون»، اليوم، الاثنين، في قلب القاهرة حيث سيكون المعرض مفتوحا للجمهور حتى السادس عشر من أكتوبر الجاري، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء يوميًا.يضم معرض «لأني أب» صورا من مصر والسويد لإظهار الدور العالمي للأب ولتبادل الحوار بين الثقافتين وتعزيز المساواة بين الجنسين حيث تم تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع المعهد السويدي، وسفارة السويد بالقاهرة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والإسماعيلية للاستثمار العقاري وسوما للفنون المرئية.وبدأ المعرض بكلمة يان تيسليف، سفير السويد بمصر حيث قال إنه فرصة لإلقاء الضوء على الدور المهم الذي يقوم به الآباء في حياة أطفالهم، وكيف يؤثر ذلك على أسرهم وعلى المجتمع ككل، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات الفنية هي طريقة ممتازة لإقامة حوار ثقافي حول مواضيع مهمة مثل المساواة بين الجنسين.ويركز جزء من المعرض والخاص بالآباء السويديين على صور شخصية لآباء اختاروا البقاء في المنزل مع اطفالهم لمدة ستة أشهر على الاقل، حيث تهدف هذه الصور الفوتوغرافية الى إبراز تأثير المساواة بين الجنسين من ناحية الإجازة الوالدية في كل من الافراد والمجتمع.من جانبها أوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة "أن أهم رسالة يمكن أن نستخلصها اليوم أن الأبوة هي قرار بتحمل المسئولية.. لذلك نحتفل اليوم من خلال هذا المعرض بذلك الرمز، المثال، والقدوة... ذلك البطل والمعلم الأول في حياة كل منا... فالأب هو القائد المسئول عن تحقيق الاستقرار والسلام النفسي داخل الأسرة وحياة أبنائه".بينما يهدف الجزء الخاص من المعرض "آباء مصريون" والذي اقامه المجلس القومي للمرأة الي إبراز قصص الآباء المشاركين لزوجاتهم في المجتمع المصري، من أجل تنشئة جيل سوى، ينمو في أسرة سعيدة مستقرة، من أجل وطن مستقر ومنتج ، حيث أن «آباء مصريون» هو معرض صور فوتوغرافية يستهدف عرض نماذج من الآباء المصريين ممنّ يشاركون زوجاتهم في تحمل مسئولية أبنائهم، ويشاركون أبناءهم وبناتهم في تفاصيل حياتهم اليومية، ويلعبون، ويقرأون، ويضحكون، ويذاكرون، ويطهونّ، وغيرها من مظاهر المشاركة، الدعم والحب.وقالت بليرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر "تمشيا مع برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة «رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين» وحملة «لأني رجل»، لدينا إيمان قوي بالدور الهام الذي يؤديه الرجال في تحقيق المساواة بين الجنسين، فلا يمكن أن تحصل المرأة على حقوقها دون مساهمة حاسمة من الرجل؛ وفقط عندما يتمتع كل من الرجال والنساء بحقوق متساوية، يمكن أن نتأكد أننا على مسار التنمية الصحيح".وأضافت أليكو: "فالأطفال يتطلعون دائمًا إلى آبائهم الذين يشكلون شخصياتهم؛ لذلك، من الضروري أن نعرض النماذج الإيجابية ومن خلال استخدام الفن الذي يستقطب جمهورًا واسعًا يتم عرض هذه النماذج بطريقة قوية."وأطلقت حملة «لأني رجل» على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف زيادة الوعي حول الدور الإيجابي للرجل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتغيير الصور السلبية النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين بما في ذلك الأدوار والمسئوليات الأسرية، الأبوة، العنف ضد المرأة، العمل وغيرها من المواضيع؛ وإلقاء الضوء على نماذج إيجابية من الرجال والشباب الذين دعموا تحقيق المساواة بين الجنسين.ودعم الحملة عدد من الشخصيات العامة؛ واللاعب المصري محمد صلاح والممثل التونسي ظافر العابدين، والمذيع التلفزيوني أسامة كمال، وفنان الراب زاب ثروت، وكاتب السيناريو محمد حفظي وغيرهم، حتى وصلت الحملة إلى أكثر من 7 ملايين متابع.